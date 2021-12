Treue ist für Banner 50 Millionen Euro wert

Pkw, Motorräder, Stapler, Bau- und Landmaschinen, Lkw und Busse: Aus der Fahrzeugbranche ist Banner nicht wegzudenken. Der Wandel der Mobilität fordert aber auch das Familienunternehmen in Leonding. „Wir sind gut gerüstet“, betont Andreas Bawart, kaufmännischer Geschäftsführer des Batterienherstellers. Vor allem, weil das Ersatzgeschäft - also wenn Starterbatterien getauscht werden - wachsen wird und Blei-Säure-Batterien auch in Elektro-Autos verbaut sind, sieht man gute Perspektiven.