Politischer Schlagabtausch um die Ötscherlifte

In der Landtagssitzung am Donnerstag nahm die Causa „Ötscherlifte“ in Niederösterreich viel Redezeit ein. Nach der Rettungsaktion des Landes wurden nun die formellen Rahmenbedingungen für die Finanzspritzen zur touristischen Weiterentwicklung und Neupositionierung geregelt. Landesrat Jochen Danninger musste erneut viel Kritik einstecken.