Land NÖ mit rascher Hilfe für Ski-Gebiet Lackenhof

Nach dem Aus für die Skilifte im niederösterreichischen Lackenhof am Ötscher im Bezirk Scheibbs war Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger am Sonntag vor Ort, um mit Vertretern aus der Region mögliche Perspektiven zu sondieren - mit einem ersten Teilerfolg. Drei Millionen Euro sollen in den Tourismusort fließen, Härtefälle so abgefedert werden.