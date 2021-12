Land NÖ übernimmt Anteile und „rettet“ Lackenhof

Paukenschlag nach dem Aus für die Skilifte in Lackenhof am Ötscher im niederösterreichischen Bezirk Scheibbs. Nur wenige Tage nach dem Bekanntwerden der Entscheidung der Schröcksnadel-Gruppe konnte das Land nun die Anteile der Gruppe erwerben. Der Deal: Das Skigebiet in Lackenhof wird mit jenem am nahe gelegenen Hochkar fusioniert, der Skilift in Lackenhof noch für mindestens zwei Jahre weiterbetrieben. Dann soll ein neues Konzept für die Region am Ötscher her. Eine eigens eingerichtete Taskforce soll dieses jetzt möglichst schnell entwickeln.