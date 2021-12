Olympia-Aus als echte Motivation

Der Kampfsport Karate war 2021 in Tokio erstmals olympisch. In Paris 2024 ist er das nicht mehr. Das war schon vor den Nippon-Spielen klar. Wieso sich das Internationale Olympische Komitee (IOC) dafür entschieden hat, ist bis heute nicht bekannt. Und das entrüstet Sportler, Trainer und Verband. „Das hat es noch nie gegeben!“, ist Österreichs Karate-Präsident Georg Rußbacher entrüstet. Um sich kurz darauf in Zynismus zu wiegen: „Das ist eine gewaltige Motivation für die Sportler, auch schon während der Qualifikationsturniere für Tokio“, meinte der Salzburger.