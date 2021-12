Rückkehrer Marco Schwarz: „Ich fühle mich bereit“

Das gilt vorerst nur für den Slalom, den Riesentorlauf am Samstag lässt er aus. „Es gehen mir doch vier, fünf Wochen intensives Renntraining ab. Aber danach ist etwas Zeit bis Alta Badia. Ich bin überzeugt, dass es dort auch im RTL passen wird“, meinte der WM-Bronzene von Cortina in dieser Disziplin und Kombi-Weltmeister. In Alta Badia wartet am 19./20. Dezember ein RTL-Doppel.