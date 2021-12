Als Ödenburg zum Ausland wurde

In diesen Dezembertagen im Jahr 1921 endete eines der letzten Kapitel in der Entstehung des jungen Burgenlandes: der Verlust der „natürlichen“ Hauptstadt Ödenburg und die Trennung von rund 27.000 Landsleuten. Und was viele nicht mehr wissen: Erst 1981 wurde Eisenstadt auch verfassungsmäßig Landeshauptstadt.