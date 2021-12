Navi lotste russischen Lkw-Lenker in die Misere

Das Navi brachte einen russischen Lkw-Lenker am Montagnachmittag in Bredouille: Der Berufsfahrer war mit seinem Sattelzug auf einen einspurigen Güterweg am Unkenberg im Pinzgau geraten. In einer engen Kurve konnte der Lkw mit 25 Tonnen Holzpaletten nicht mehr weiter. Das Fahrzeug drohte sogar in einen Bach zu stürzen.