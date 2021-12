Andi Prommeggers Leben war auf den Kopf gestellt

Prommeggers Blick ist deshalb nach vorne gerichtet. Am Wochenende starten die Alpinboarder im russischen Bannoje in die Saison. Die Vorbereitung lief für den Routinier weitgehend reibungslos. „Es gab natürlich Tage, an denen es gezwickt hat. Die haben aber auch 30-Jährige“, sieht er es realistisch und hofft daher, gleich beim Auftakt ums Podest mitkämpfen zu können.Ch. Nister