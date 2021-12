Der kleine Lorenz ist im eigenen Körper gefangen

Therapien helfen

„Lorenz ist im eigenen Körper gefangen. Er kann weder sitzen noch sonstige Bewegungen selbstständig durchführen, die eine gezielte Muskelspannung des Körpers erfordern“, sagt Elisabeth. Der Sohn kann etwa keinen Löffel zum Mund führen und ist auch nicht in der Lage, zu sprechen. „Er fühlt sich daher oft missverstanden – zeigt nur mit dem Finger herum oder nickt.“ Lorenz braucht rund um die Uhr Pflege. Die Mutter muss ständig an seiner Seite sein, kann keinen Beruf mehr ausüben. Tätigkeiten wie Einkaufen gehen sind mit dem 22 Monate alten Buben nicht möglich. Er will ständig getragen werden, sucht immer Körperkontakt zu den Eltern. Diese versuchen alles, um ihren Kleinsten bestmöglich zu fördern. „Er bekommt pro Woche eine Ergotherapie, zwei Physiotherapien, eine Osteopathie und eine Frühförderung“, erklärt die Mama.