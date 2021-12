Standtresor in Mühlviertler Autohaus umgestürzt

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von 6. Dezember 2021 zum 7. Dezember 2021 unbemerkt in ein Autohaus in Pregarten. Sie durchsuchten sämtliche Schreibtische und stürzten im Tresorraum einen massiven Standtresor um. Ein weiterer Wandtresor wurde von den Tätern ebenfalls geöffnet.