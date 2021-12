Anteil der ausländischen Täter ist gestiegen

Steigerung von 700 Prozent

Die Gastfreundschaft besonders ausgenutzt haben Deutsche (1000 Täter), Rumänen (970) und Ungarn (409). Für den Aufschwung verantwortlich waren aber auch einige „Exoten“. So stieg etwa die Zahl der straffälligen Schweden in Oberösterreich von 11 auf 88 an – eine Steigerung von 700 Prozent, die der Thailänder von 4 auf 39 und jene der Israeli von 2 auf 22. Keine Heimat hatten 30 ausgeforschte Langfinger.