Kogler: Kickls Aussagen sind „lebensbedrohlich“

In der Debatte um impfskeptische Aussagen diverser FPÖ-Politiker in den vergangenen Wochen, zeigte sich nun Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) schockiert. Das Vorgehen von Herbert Kickl und Dagmar Belakowitsch sei „völlig unverantwortlich“, die Aussagen seien nicht nur „unerträglich“, sondern gar „lebensbedrohlich“, so der Grünen-Chef (siehe Video oben).