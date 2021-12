Die Dornbirn Bulldogs sind auf Touren

Dass ein Sieg Auftrieb geben kann, ist nicht neu. Für Dornbirns Sam Antonitsch kam zum Ende der Negativserie auch sein erstes Saisontor dazu. „Wir nehmen jetzt Spiel für Spiel, wenn wir so wie in Laibach agieren, können wir gegen jeden Gegner gewinnen“, sagt Antonitsch. Bei den Bulldogs werden auch heute einige Spieler fehlen, wer das letztlich sein wird, wird Coach Kai Suikkanen erst am Spieltag entscheiden.