Fiktives Kennzeichen: Staatsverweigerin gestoppt

Fall erinnert an Präsidentin

Der Fall erinnert an den schrägen Staatenbund Österreich rund um deren selbst ernannte Präsidentin Monika U. Die Oststeirerin, die mit ihren Anhängern - unter ihnen auch einem ehemaligen Kärntner Polizisten - ihr eigenes Bargeld, Dokumente und Kfz-Kennzeichen mit rosa Herzchen bastelte, wurde bekanntlich zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Auch ihre Mitstreiter fassten harte Strafen aus. Nach diesen Urteilen wurde es um die Staatsverweigerer ruhig, viele erkannten plötzlich den Staat Österreich an.