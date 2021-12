Linzerin wird neue Intendantin am Tiroler Theater

„Im Theater passiert das Mögliche, und oft sogar das Unmögliche. Das liebe ich! Auf in ein neues Theaterabenteuer!“, sagt Irene Girkinger (45) zur „Krone“.

Einst Dramaturgin am Theater Phönix in Linz sowie am Wiener Volkstheater, setzt die Linzer Theatermacherin seit einigen Jahren die Vereinigten Bühnen Bozen sehr erfolgreich in Szene. Dort führt sie als Intendantin ein mehrsprachiges Publikum in einem Landestheater zusammen.