Auf der eisglatten Piste ausgerutscht

Starker Schneefall erzwang eine Verschiebung von 14.30 auf 17 Uhr, eine Verletzung von Ndiaye beim Aufwärmen dann Bumbergers Startelf-Debüt in dieser Saison. Schon vor dem Spiel war klar, dass die Rheindörfler die Heimreise als Schlusslicht antreten würden, weil der LASK mit dem 1:0 gegen Ried uneinholbar wurde. Nach dem 0:3 in Kärnten steht schon vor dem letzten Herbstspiel der Altacher (in Ried) fest, dass die Rote Laterne über Weihnachten im Rheindorf baumelt.