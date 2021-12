Streit eskalierte: Mann schlug seine Frau

Am Sonntag ist ein Streit zwischen afghanischen Eheleuten ordentlich eskaliert - und das nicht zum ersten Mal. Die 30-Jährige und ihr 27-Jähriger Mann stritten sich in ihrer gemeinsamen Wohnung in Salzburg-Lehen heftig, woraufhin der Mann handgreiflich wurde. Er verletzte seine Frau mehrfach am Körper und bedrohte sie.