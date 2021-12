Starke Aufholjagd! Eder stürmt auf Platz 6

„Das ist heute einfach wirklich cool, auch in Hinblick auf die Olympia-Qualifikation. Es sieht so aus, als würde auch die Laufform schon richtig gut passen und das ist sicher eine sehr wichtige Erkenntnis und eine Bestätigung dafür, dass wir gut trainiert haben“, so Eder, der auf eine Fortsetzung in der Heimat hofft. „Jetzt können wir hoffentlich diesen Schwung nach Hochfilzen mitnehmen und dort vorne mitzukämpfen, macht sowieso immer am meisten Spaß.“