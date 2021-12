Tobias einziger Österreicher mit seltener Diagnose

Achtjähriger will Towerlotse am Flughafen werden

Tobias, der im 23. Bezirk die zweite Klasse der Adolf-Lorenz-Schule besucht, liebt auch Sport. „Seit einiger Zeit macht er Rolliesport. Er liebt es, mit seinem Spezialrad zu fahren und im Wasser zu sein.“ Die junge Mutter hofft, dass Tobias einmal ein möglichst selbstständiges Leben führen kann. „Ich möchte Towerlotse am Flughafen werden“, sagt der lebensfrohe Bub, der alles über seine Krankheit wissen will.