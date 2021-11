3 Kinder verloren zuerst Großeltern, dann die Mama

Opa starb am Tag der Anreise an Corona

Die Tragödie der Familie aus Liesing nahm am 1. August ihren Ausgang. Als sie erstmals nach den Lockdowns ihre Verwandten in Tunesien besuchen wollten: „Wir haben unsere Familien zwei Jahre lang nicht gesehen. Die Zahlen waren ok. Wir ahnten nicht, welch katastrophale Zustände uns in Tunesien erwarten würden“, erinnert sich Elgouth Montassar (45) an die schlimmsten Wochen seines Lebens. „In der Früh unseres Abflugs wurde ich angerufen. Mein Papa sei an Corona gestorben. Es ging unheimlich schnell.“