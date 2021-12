Weniger Neuinfektionen, aber drei Todesfälle

Mehr Intensivpatienten

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 103 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich 16 Personen in intensivmedizinischer Behandlung, um zwei mehr als noch am Samstag. 2.795 (-120) Personen stehen sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.