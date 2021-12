Komfortable Ausgangslage für den AC Wals

Einen Anteil hatte auch Maxi Außerleitner, dem in seinem ersten Kampf seit zwei Jahren ein Sieg glückte: „Ich bin froh, dass ich gewonnen habe. So eine lange Pause ohne Training und Wettkampf merkt man schon.“ Walser Mann des Abends war aber Muhamed Bektemirov. Dieser schlug im Freistil (-62 kg) den Vize-Europameister der Inzinger, Razmik Misakyan (Arm). Nette Geste: Vor dem Aufeinandertreffen gab’s von Inzing noch Extra-Applaus und Geschenkkörberl für Ragginger und Simon Marchl (Trainingsverletzung unter der Woche – Saisonende), würdigten deren starke Leistungen bei der U23-WM. Sportlich dafür revanchieren werden sich die Walser auch am Samstag nicht. „Wir werden den Titel nach Hause bringen“, weiß Ausserleitner.