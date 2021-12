Hunderte Kinder erhalten ihre erste Corona-Impfung

In den Bezirken Klagenfurt, Villach, Spittal an der Drau, St. Veit an der Glan und Wolfsberg wurden heute, Samstag, die ersten Fünf- bis Elfjährigen gegen das Corona-Virus geimpft. „Mehr als 400 Anmeldungen gingen ein. Zugelassen wurde die Impfung von der Europäischen Arzneimittel-Agentur. Empfohlen wird eine Schutzimpfung in dieser Altersklasse mit Biontech-Pfizer auch vom Nationalen Impfgremium“, sagt Landespressesprecher Gerd Kurath und ergänzt: „In den fünf Impfzentren stehen künftig an jedem Wochenende zusammengenommen 750 Time-Slots für Kinderimpfungen zur Verfügung.“