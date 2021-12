Ludwig: Derzeit keine Neuwahlen in Sicht

In den vergangenen Jahren gab es in Österreich mehr Wechsel an der Regierungsspitze als etwa am oft als Negativbeispiel genannten Nachbarland Italien. Dennoch halten die beiden Koalitionsparteien an der Zusammenarbeit weiterhin fest. Insbesondere FPÖ-Chef Herbert Kickl forderte angesichts der politischen Entwicklungen der letzten Wochen aber vehement Neuwahlen.