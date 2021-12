In der Krise: Ist die Spitze stark genug?

Was sagt Gesundheitsminister Mückstein? „Der Fahrplan zum Gesetz wird seitens des Ministeriums eingehalten, und ein Entwurf wird kommende Woche in Begutachtung geschickt.“ Gestern gab es ein Treffen mit Vertretern von Senioren, Studenten sowie den Glaubensgemeinschaften. Wie stark ist der Glaube von Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle in die Koalition neu? „Es gibt keinen Schattenkanzler. Es ist auf jeden Fall besser als zuvor.“ Alle, die in Ermittlungen verwickelt sind, seien weg. „Das ist auch Grundvoraussetzung, dass sich Nehammer anders als Schallenberg emanzipieren kann.“