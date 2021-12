Erster Strafprozess mit Pflicht zu FFP2 und 3-G

Doch für den am 14. Dezember startenden Captagon-Prozess werden die Regeln nun verschärft – gerade wegen der in Salzburg viel zu hohen Infektionszahlen. „In Anbetracht der großen Anzahl an Beteiligten und um die Sicherheit aller Verhandlungsteilnehmer zu gewährleisten, werden alle ersucht, einen 3-G-Nachweis vorzuweisen. Gleichzeitig besteht grundsätzlich eine generelle Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske“, erklärt Sprecher Peter Egger.