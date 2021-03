Weltweit agierender Suchtgiftring zerschlagen

Einzig der Kopf der global agierenden Bande, ein Österreicher mit arabischen Wurzeln (53), ist auf der Flucht. Den anderen im In- und Ausland lebenden Verdächtigen – darunter auch eine in Österreich wohnhafte Familie – wird Schmuggel und Handel mit zehn Millionen Stück Captagon-Tabletten vorgeworfen. In Medien wird sie als „Dschihadisten-Droge“ bezeichnet – vor allem im Syrien-Krieg soll sie vielfach genutzt worden sein. Diese schnell abhängig machenden Captagon-Pillen enthalten den Wirkstoff Fenetyllin und können von der Wirkung her mit Amphetamin verglichen werden.