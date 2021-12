Von heilendem Wasser und „Flüsterspiegeln“

Die Europäische Stechpalme (Ilex) wächst in unseren Gefilden meistens als immergrüner Strauch, kann aber durchaus auch zu einem größeren Baum werden. Mit einer tropischen Palme hat das Gewächs allerdings nichts zu tun. Der Name Stechpalme rührt von dem Brauch her, am Palmsonntag Palmwedel weihen zu lassen. In Nordeuropa wurden diese in Ermangelung an Palmen oder anderen grünen Zweigen zum Zeitpunkt des Osterfests durch Ilexzweige ersetzt. Charakteristisch für Stechpalmen sind die leuchtend roten Steinfrüchte sowie die ledrigen, dunkelgrünen Blätter, die häufig dornig gezähnt sind. Das soll die Pflanze vor Fressfeinden schützen, wobei sich heimisches Schalenwild davon nicht abschrecken lässt. Stechpalmzweige mit roten Beeren werden oftmals als Weihnachtsdekoration verwendet. Allerdings sind Blätter und Früchte leicht giftig, daher ist im Umgang mit der Pflanze Vorsicht geboten, vor allem wenn Kinder dabei sind. Die Früchte der Stechpalme werden aber von Vögeln und anderen Kleintieren als Nahrungsquelle im Winter geschätzt. Ilex-Holz fand früher für Intarsienarbeiten Verwendung, auch Spazierstöcke wurden daraus hergestellt. Fantasy-Fans wissen natürlich, dass Harry Potters Zauberstab ebenfalls aus Stechpalmenholz gefertigt ist.