Weltkonzerne setzen auf Dynatrace aus Linz

„2005 haben wir als Start-up in einem Linzer Einfamilienhaus begonnen. Heute verlassen sich mehr als 3000 Kunden auf uns, darunter 70 der 100 größten Firmen“, so Gründer Bernd Greifeneder. Das sind Weltkonzerne wie Walmart, Samsung, VW oder Exxon. Die Software hilft ihnen, IT-Systeme zu optimieren und Sicherheitslücken zu schließen. So wird etwa bei Webshops vom ersten bis zum letzten Klick alles mit künstlicher Intelligenz (KI) analysiert, um Wartezeiten zu minimieren, Zahlungen sicher zu machen und „Crashs“ zu vermeiden.