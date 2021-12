Schmidhofer in Lake Louise bereit fürs Comeback

Die Ex-Weltmeisterin kehrt etwas überraschend nun doch bereits in Lake Louise wieder ins Renngeschehen zurück. „Ich werde es probieren bis zum Schluss“, hatte Schmidhofer zuletzt kundgetan. Im einzigen Testlauf am Dienstag hatte sie mehr als fünf Sekunden Rückstand gehabt. Am Mittwoch und Donnerstag sorgten Schlechtwetter und zu warme Witterung für Trainingsabsagen. Am Wochenende ist Besserung in Sicht.