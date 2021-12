Störaktion bei Impfstart in Wiener Volksschule

Zulassung löste in Wien Kinder-Impfboom aus

Unbeirrt davon werden Stadt und Bund den Weg, möglichst vielen Kindern ein Impfangebot zu bieten, ausbauen. In den nächsten Wochen wird es das Angebot an sieben weiteren Schulen in Wien geben. „Wir stellen dafür gerne die Infrastruktur an den Schulen sowie die Schulärztinnen und Schulärzte zur Verfügung“, bekundet Bildungsminister Heinz Faßmann. Wie groß die Nachfrage ist, zeigt die Statistik.