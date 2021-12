Startschuss für Impfungen an Wiener Volksschulen

Faßmann: „Impfung ist der Weg aus der Pandemie“

Nach einer Evaluierung soll die Aktion an den öffentlichen Volksschulen flächendeckend ausgerollt werden. „Die Impfung ist der Weg aus der Pandemie. Um diese möglichst unkompliziert anbieten zu können, stellen wir gerne die Infrastruktur an den Schulen sowie die Schulärztinnen und Schulärzte zur Verfügung“, so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in einer Aussendung. „Durch den Schutz der Impfung holen wir uns schulische Normalität zurück, ohne dauerndes Maskentragen und Testen in hoher Frequenz.“