Kinderärzte mit Corona-Fakten für offene Schulen

Nach dem tragischen Tod des mit Corona infizierten Vierjährigen in Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich sind Mediziner der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) um Beruhigung bemüht: „Das ist zweifelsohne ein tragischer Fall“, sagt Volker Strenger, Kinderinfektiologe der MedUni in Graz. „Es kann schwere Verläufe geben, da gibt es nichts zu verharmlosen. Insgesamt sehen wir Kinderärzte aber zum Glück nur sehr wenige davon“, berichtet er.