Die kleine Botin übt sich in Vorfreude!

Ich glaube nicht an Zufälle, und bin mir sicher, dass alles einen Sinn hat, so auch der derzeitige „Flockdown“. Der erste Schnee im November, der auch liegen bleibt - das gab es in tiefen Lagen in Niederösterreich seit Jahren nicht mehr! Schnee ist die Schutzschicht für die Natur vor dem winterlichen Frost und sorgt auch dafür, dass das Wasser während der Schmelze langsam an den Boden abgegeben wird und so für Feuchtigkeit im Frühling sorgt. Ich empfinde den lautlosen weißen Wintergruß derzeit als Hinweis darauf, selbst leiser zu treten. Der Advent ist traditionell die Zeit der Ruhe und Einkehr. Einkaufswahn und Stress rund um die Geschenke tun uns ohnehin nicht gut. Weniger ist mehr!