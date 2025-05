Die kleine Botin feiert Mütter das ganze Jahr

Muttersein ist kein romantischer Lebensabschnitt: Es ist Verantwortung, ein Kraftakt und tägliches Neuausrichten. Wir leben unsere Mutter-Rolle nicht nur in den Momenten voller Lachen und Kuscheleinheiten, sondern auch vor allem in Nächten, in denen die Sorgen überhandnehmen, in denen Müdigkeit schon ein Dauerzustand ist. Ich habe meine Tochter vor 14 Jahren zum ersten Mal im Arm gehalten – was ich seither gelernt habe, ist vielleicht das Wichtigste überhaupt: Ich bin nicht nur Mutter. Ich bin auch ich. Ich lebe heute nach einem Selfcare-Ansatz, den ich auch in meinem Buch beschrieben habe. Und so ist eben auch ein Muttertags-Frühstück kein Ersatz für echte Anerkennung.