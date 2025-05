Die kleine Botin begrüßt den Mai magisch

Wenn im Ort der Maibaum aufgestellt wird, nutzen viele diese Tradition zum Feiern. Aber auch wenn man es ruhiger oder nur in der Familie genießen will, ist der Mai-Beginn sehr schön dafür. Ein selbstgestalteter „Maikranz“ für die Eingangstür oder ein erster Strauss aus Wildblüten vom Spaziergang ist wunderschön und macht lange Freude. Die Blüten können auch „gewebt“ in einfachen Rahmen aus Ästen einzeln getrocknet werden, so halten sie den ganzen Sommer über.