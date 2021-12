Schneefall sorgt für Probleme auf Kärntens Straßen

Besserung in Sicht

Der Freitag dürfte sich in ganz Kärnten von der sonnigen Seite zeigen. Am Samstag ziehen von Westen her wieder Wolkenfelder auf. Es bleibt tagsüber noch trocken, bevor die nächste Schneefront am Sonntag in Kärnten wieder für einige Zentimeter Neuschnee sorgen wird.