Wiens Spitäler sollen um 800 Betten schrumpfen

Die Streichung der Betten soll nicht nur durch den Ausbau des niedergelassenen Bereichs verschmerzbar sein, sondern auch durch den medizinischen Fortschritt: Für Augen-Operationen beispielsweise braucht es heutzutage kaum je Spitalsaufenthalte. Allein das macht Kapazitäten von 45 Betten frei. Dass der neue Strukturplan für die Gesundheit ein Sparplan sei, weisen Hacker und NEOS-Gesundheitssprecherin Jing Hu vehement zurück. Hu sieht im Gegenteil sogar ein „Zukunftsversprechen“ an die Wiener Bevölkerung.