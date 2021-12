Wohin im Lockdown? 5 Tipps für das Wochenende

2. Heißgetränke to go: Auch die allseits beliebten Kaffeehäuser bleiben weiterhin geschlossen, daher setzt man auch wieder auf das bereits bewährte Mitnehm-Konzept: Das kultige Café Engländer bietet alkoholfreien Beerenpunsch, der mit einem Schuss Rum auch in einen Turbopunsch umgewandelt werden kann. Punsch gibt es auch bei der Endstation der Straßenbahnlinie 1 an der Prater-Hauptallee im „Garten“. Schon im letzten Lockdown der Renner: Orangenpunsch und Glühwein zum Genießen im Waldgrill Cobenzl. Den schönen Ausblick über die Stadt gibt es gratis dazu!