Lockdown-Ende nach 11. Dezember „ist realistisch“

Positiv sei, dass in den vergangenen Wochen die Impfkampagne doch Fahrt aufgenommen hat - auch was das Boosten betrifft. Zumindest einiges von dem, was im Sommer hier versäumt wurde, sei nun aufgeholt. „Die andere große Unbekannte ist Omikron“, sagte Klimek, der sich diesbezüglich noch keine wirklich fundiertere Einschätzung abzugeben traut. Ob die neue Variante sich wirklich in den Infektionszahlen stärker auswirkt, werde man vermutlich erst in mehreren Wochen sehen. „Momentan haben wir aber so und so alle Hände voll zu tun, Delta unter Kontrolle zu bekommen“, betonte der Wissenschafter.