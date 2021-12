Woran erkennt man eine gute Frauenärztin?

Einen sensiblen Umgang von Ärzten mit Intimität und Körpergrenzen merkt man auch daran, dass jede Berührung der Ärztin vorab von ihr angekündigt wird. Es passiert nichts, was die Patientin nicht erwartet oder wodurch sie sich überwältigt fühlen könnte. Das ist bei Fachärzten für Gynäkologie und Geburtshilfe besonders relevant. Sie sollten, auf dem gynäkologischen Stuhl sitzend, also schon einmal gehört haben: „Ich werde jetzt die Stabsonde in Ihre Vagina einführen, um Ihre Eierstöcke im Ultraschall untersuchen zu können, das könnte sich etwas kühl anfühlen ...“ Oder so ähnlich. Die Patientin wird respektvoll behandelt und nicht grob angefasst. Sollte eigentlich selbstverständlich sein. Wenn es das nicht ist: Wechseln Sie den Arzt.