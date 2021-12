Selbstbestimmung bei ärztlichen Untersuchungen

In den 1970er Jahren war es in feministischen Kreisen verbreitet, sich gynäkologisch selbst zu untersuchen. Man wollte sich Frauenärzten nicht so ausgeliefert fühlen und war den „frauenverachtenden Techniken“ der Ärzte gegenüber kritisch eingestellt. Viele Frauen hatten (und haben bis heute) ihre Intimorgane noch nie selbst angesehen. Sie wissen nicht, was es bedeutet, wenn Vulva und Vagina ihr Aussehen oder ihren Geruch verändern. Feministinnen wollten dieses Wissen nicht mehr Männern überlassen. Sie gründeten in Folge feministische Frauengesundheitszentren, die es mittlerweile in vielen Städten gibt.