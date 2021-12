Aus für Lobau-Tunnel sorgt für Polit-Ärger

Ministerin hüllt sich (noch) in Schweigen

Gewessler, die – wie berichtet – Anfang des Jahres eine unabhängige Evaluierung aller in Planung befindlichen Straßenbauprojekte in Auftrag gegeben hatte, hüllte sich zu den durchgesickerten Informationen in Schweigen. Kein Wunder, ist doch der Stopp der Lobau-Autobahn politisch besonders heikel.