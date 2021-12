Forscher entwickeln Mikrokamera in Salzkorn-Größe

Wissenschaftler der Princeton University und der University of Washington in den USA habe eine ultrakompakte Kamera von der Größe eines groben Salzkorns entwickelt, die gestochen scharfe Bilder in Farbe erzeugen kann und damit den Aufnahmen einer 500.000 Mal größeren Linse einer klassischen Kamera in nichts nachstehen soll. Zum Einsatz kommen könnte die Mikrokamera eines Tages zur Erkennung von Krankheiten im menschlichen Körper, zudem ermögliche sie völlig neue Geräte, so die Universitäten in einer Mitteilung.