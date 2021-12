Fleißige Helfer: Eine Zahnbürste vom Christkind

„Wenn ein Bub ans Christkind schreibt, dass er eine eigene Zahnbürste haben will, läuten bei mir die Alarmglocken“, sagt Manuela Prinz, Krankenschwester am Klinikum Freistadt und gute Seele im Bezirk. Sie weiß: Gerade die Lockdowns während der Pandemie kurbeln Armut an, durch Kurzarbeit oder gar Kündigungen. Darum wollen sie und Ehemann Gerald helfen. Sie haben einen besonderen Draht zum Christkind aufgebaut und bekommen Wunschzettel.