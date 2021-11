Koma-Patientin trifft erstmals ihre kleine Tochter

„Rückkehr nach Italien markiert einen Neustart“

„Mama ...“ – so die ersten Worte der ins Leben zurückgekehrten Jungmutter aus Italien. Zu diesem Zeitpunkt wusste die 38-Jährige noch gar nicht, dass sie selbst bereits Mutter geworden war. Monatelang pendelte Ehemann Gabriele in der Folge zwischen seiner Tochter Caterina in Italien und seiner großen Liebe in Tirol hin und her. Nun wird die Familie in der toskanischen Heimat wieder vereint sein. Nach acht Monaten in Hochzirl kehrt die 38-Jährige jetzt nach Italien zurück. „Sie kämpft jeden Tag und macht stetig Fortschritte. Auch wenn noch viel Arbeit auf uns wartet – die Rückkehr markiert einen Neustart“, so Gabriele kämpferisch.