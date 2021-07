„Koma-Patientin wird immer Hilfe benötigen“

„Tiroler Krone“: Frau Dr. Pucks-Faes, wie kann es passieren, dass eine so junge Frau ins Koma fällt?

Dr. Pucks-Faes: Bei ihr war es Sauerstoffmangel im Gehirn durch einen Herz-Kreislauf-Stillstand in der 33. Schwangerschaftswoche (Anm.: die kleine Tochter wurde per Kaiserschnitt geboren). Sie hatte eine bekannte Herzerkrankung und war bis zu diesem Zeitpunkt stabil, aber dann ist es zu einer Rhythmusstörung gekommen und die Patientin musste wiederbelebt werden. Wie bei allen Wiederbelebungs-Patienten ist es so, dass je länger der Sauerstoffmangel im Gehirn anhält, desto größer die Schäden im Gehirn sind. Bei ihr war die Zeit relativ lange und daher ist sie in diese schwere neurologische Situation gekommen. Letztendlich in dieses Wachkoma.