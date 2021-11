Erste Bilanz nach einer Woche Lockdown in OÖ

19. Dezember als letzte Chance für die Geschäfte

Auf die Zahlen schaut man auch im Handel genau: Ernst Wiesinger, Sparten-Obmann in der Wirtschaftskammer hofft, dass diese bald eine Wiederöffnung der Geschäfte zulassen. „Das Geschäft vor Weihnachten macht 40 Prozent des Jahresumsatzes aus.“ Wiesinger hofft nun, dass Oberösterreich nicht erst am 18. Dezember die Rollläden hochfährt, sondern zusammen mit den anderen Bundesländern schon am 13. Dezember. „Die Konsumenten machen nicht an der Bundesländergrenze halt. Aber wir müssen schon so realistisch sein, nichts zu fordern, das die Krankenhauszahlen nicht hergeben.“ Der Verlust des ersten Einkaufswochenendes lasse sich ohnehin nicht mehr aufholen. „Mit dem Lockdown treiben wir die Leute mit wehenden Fahnen zu Amazon, Zalando und Co.“ Das derzeit diskutierte Offenlassen der Geschäfte am Sonntag, 19. Dezember ist laut Wiesinger, der nicht glaubt, dass sich die Menschen in den Handelsbetrieben anstecken, eine „letzte Chance und ein Hoffnungsschimmer“.