150 Lehrer drohen Landesregierung mit Kündigung

Tritt die Impfpflicht in Kraft, wollen mit 1. Februar 2022 mindestens 150 Lehrer ihren Job an den Nagel hängen oder sich kündigen lassen. „Wir sind nicht bereit, unsere Energie und unsere Kräfte in den Dienst eines Landes zu stellen, das die Grundrechte seiner Bevölkerung mit Füßen tritt und ein Drittel davon gegen deren Willen zu einer experimentellen Impfung zwingen will“, heißt es in einem Schreiben.